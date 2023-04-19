مصرع طفل وإصابة 3 من أسرته إثر التسمم من وجبة فسيخ بنجع حمادي

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لقي طفل مصرعه فيما أصيبت والدته وشقيقته وخالة، اليوم، إثر تناولهم وجبة فسيخ وملوحة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزى، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بائع الملوحة والتحفظ على الملوحة المضبوطة معه.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع طفل وإصابة أسرته أثر تناولهم وجبة فسيح وملوحة.

وكشفت التحريات الأولية عن مصرع الطفل باتريك تاوضروس، وإصابة والدته ميرفت ناجى وشقيقته جوستينا وخاله مايكل ناجى، إثر تناولهم وجبة فسيح وملوحة، وتم نقلهم للمستشفى المركزى.

فيما انتقل فريق من مديرية الصحة بقيادة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من الأطباء بمديرية الصحة لبيان تفاصيل الواقعة.

وألقت الشرطة القبض على بائع الفسيخ وضبط ما بحوزته من ملوحة وفسيخ وتحريزها لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان فسادها من عدمه وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة.