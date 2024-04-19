محكمة إيطالية تسقط إجراءات قضائية ضد طاقم سفينة إنقاذ ألمانية

أسقطت محكمة إيطالية، الإجراءات القضائية ضد طاقم سفينة إنقاذ ألمانية للمهاجرين في صقلية، بعد ما يقرب من سبع سنوات من احتجاز السلطات الإيطالية للسفينة.

ورحب طاقم السفينة "يوفينتا"، التي تديرها منظمة "يوجيند ريتيت" الألمانية، بالقرار الذي اتخذته محكمة في مدينة تراباني الساحلية اليوم الجمعة.

ويُذكر أنه تم مصادرة السفينة في صيف عام 2017 وهي في طريقها للمساعدة في إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط. ويقوم آلاف المهاجرين بعبور البحر الخطير من شمال أفريقيا كل شهر في محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وتم اتهام الطاقم وشركاء آخرين بالتعاون مع مهربين ليبيين وتم التحقيق معهم بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لمنظمة يوجيند ريتيت ، كانت السفينة يوفينتا واحدة من أولى السفن الخاصة التي أنقذت مهاجرين في البحر المتوسط في عام 2016 وساعدت أكثر من 14000 شخص كانوا في محنة قبل الاستيلاء عليها.