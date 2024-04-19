وزير خارجية إيران: لا خسائر مادية أو بشرية في أصفهان جراء الهجوم الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان، اليوم الجمعة، لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أمير عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت عن الوزير قوله "وسائل الإعلام الداعمة للكيان الصهيوني حاولت يائسة تصوير الهزيمة على أنها نصر في حين أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات".

وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي. ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.

وقال أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع نظيره البرازيلي "يتمثل العامل الأساسي لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة في وقف جرائم الكيان الصهيوني (إسرائيل) في غزة والضفة الغربية وإقرار وقف دائم لإطلاق النار".

وزار أمير عبد اللهيان نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.