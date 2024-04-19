صوامع الشرقية تستقبل 24 ألف طن قمح في موسم الحصاد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم اليوم توريد 24093 طن و332 كيلو قمح لـ 56 موقع تخزين مختلف بنطاق المحافظة.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 56 موقعا تخزينيا منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل الي 802 ألف و572 طن بمختلف المراكز والمدن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد، ومنها استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الاسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، وعدم تخزين اي اقماح محلية في الشون الترابية، والتأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة، وتطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون، وإتباع أساليب التخزين السليم.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية بلغت 394 ألف و146 فدان.