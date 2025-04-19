شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والتي أقيمت برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

وجه محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، داعيًا أن يعيد الله المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة مسلميها ومسيحيها، مضيفًا أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام تحت قيادة حكيمة تسعى لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتمنى أن يديم الله على مصر السلام والمحبة والازدهار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة منذ القدم ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، بل هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها عبر الأجيال.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع بكفاءة، مشددًا على رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح بانتظار أي سيارات في محيط الكنائس.