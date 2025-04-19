صحة غزة: 92 شهيدا و219 إصابة جراء عدوان الاحتلال خلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة لصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 92 شهيدًا و219 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و157 شهيدًا، و116 ألفًا و724 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 1783 شهيدًا، و4683 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.