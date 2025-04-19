أبو عبيدة: مصير الأسير الإسرائيلي عيدان الكسندر لازال مجهولا

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الكتائب تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفاً بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر، منوهًا أن مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين لا زال مجهولاً.

وأضاف في تدوينات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو».

ونوه أن «الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة، والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه، والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم».

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحركة فقدان الاتصال مع المجموعة المحتجزة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر، بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم في قطاع غزة.

وكان ألكسندر جنديا في وحدة مشاة نخبوية على الحدود مع غزة عندما احتجزته حماس خلال عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.

وولد الجندي الذي بلغ 21 عاما أثناء أسره، في تل أبيب ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى الجيش.