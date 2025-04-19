سلسلة غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع متفرقة في صنعاء 

شن الطيران الأمريكي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن غارات جوية استهدفت جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة".

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة، وسط تحليق كثيف للطيران الأمريكي، وفقاً للشهود.

في السياق، أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي استهدف بسلسلة غارات العاصمة صنعاء"، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت القناة، أن "العدوان الأمريكي استهدف أيضا منطقة ضروان بمديرية بني حشيش، ومديريتي الحصن وبني مطر في محافظة صنعاء، واستهدفت أخرى مديرية صروح بمحافظة مأرب(شرقاً)".

وفي وقت سابق، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات استهدفت ميناء ومطار الحديدة، غربي البلاد، دون الإعلان عن وقوع خسائر حتى الآن.

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة ألف غارة جوية على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق وسائل إعلام حوثية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعهد باستخدام "القوة الساحقة"بهدف "منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر"، بعد أن أعلن الأخيرون استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"تضامنا مع فلسطين"، على حد قولهم .