الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان جهود إنهاء حرب غزة والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، بحث الزعيمان خلال الاتصال الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم.

وتناول الاتصال خطورة استمرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد الزعيمان التأكيد على أهمية بذل كل الجهود لدعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

كما بحث الاتصال آليات توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، شدّد الرئيس السيسي، على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي، أكد كذلك أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة.

وقد أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.