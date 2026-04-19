 اليونان.. سكان شرق جزيرة كريت يشعرون بزلزال بقوة 4.6 درجة
الأحد 19 أبريل 2026
قد يعجبك أيضا

اليونان.. سكان شرق جزيرة كريت يشعرون بزلزال بقوة 4.6 درجة

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 11:28 ص

وقع زلزال صباح اليوم الأحد، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة كريت، جنوب منطقة لاسيثي.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بأن سكان المناطق الشرقية من الجزيرة شعروا بالهزة الأرضية التي وقعت بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي "07:00 بتوقيت جرينتش"، دون أن تعلن السلطات عن حدوث أي اضطرابات أو أضرار نتيجة للزلزال.

وبحسب البيانات الأولية، كان مركز الزلزال في البحر على بعد نحو 21 كيلومترا جنوب غرب مدينة جودوراس، على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، بينما بلغ عمق بؤرة الزلزال 6.2 كيلومترات.

ويواصل خبراء الزلازل مراقبة المنطقة، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع أي هزات ارتدادية مثيرة للقلق حتى الآن.

 


قد يعجبك أيضا

