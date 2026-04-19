مرور ميداني لسكرتير عام محافظة مطروح على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة

قام اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، بالمرور الميداني على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة، حيث عقد اجتماعات مع رؤساء المراكز والمدن بحضور نوابهم ورؤساء القرى وبعض مديري الإدارات (أملاك، تخطيط، متابعة، إدارات هندسية، متغيرات).

وخلال المرور بمدينة الحمام، تم توجيه رئيس المركز والمدينة برفع كفاءة وتطوير حديقة مجلس ومدينة الحمام، الواقعة أمام مجلس المدينة، لتصبح متنفسًا حضاريًا للمواطنين وأسرهم.

وأكد السكرتير العام على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعداد مركبات "التوك توك"، متضمنة بيانات المالك ورقم الشاسيه، لإعادة الانضباط وسهولة ضبط المخالفين، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور، مع وضع ملصقات على الزجاج الأمامي موضح بها رقم التوك توك، والتعريفة، واسم الوحدة المحلية.

كما قام السكرتير العام بالمرور على مشروعات الرصف، مؤكدًا على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية.

وشملت الجولة المرور على تجمعي نجع الهواري ونجع عبد الصادق بقرية العميد، حيث تم تفقد عدد (2) محول كهربائي تم الانتهاء من تركيبهما، بالإضافة إلى الأعمدة المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع التأكيد المشدد على رئيس شركة الكهرباء ورئيس المركز والمدينة بسرعة البدء في التشغيل.

كما تم التأكيد على سرعة البدء من الجهة المنفذة في إنشاء موقف سيارات الأجرة الحضاري الجديد وفقًا للمواصفات الفنية.

وفي مدينة العلمين، أجرى السكرتير العام جولة ميدانية تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة بعد رفع كفاءته وتطويره ليصبح موقفًا حضاريًا، مع التأكيد على رئيس مركز ومدينة العلمين بضرورة قيام الجهة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات قبل الاستلام، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة.

كما قام السكرتير العام بجولة ميدانية بمدينة الضبعة، تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة الجاري رفع كفاءته وتطويره، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية. كما تم تفقد أعمال تطوير عدد من الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، وهي: شارع أولاد المرحوم راضي بطول 400 متر، وشارع الإعدادية بنين بطول 1900 متر، وشارع عثمان بن عفان بطول 550 متر.

وتم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الجهة المنفذة للأعمال وسرعة الانتهاء منها طبقًا للمواصفات الفنية.

وفي ختام الجولة، شدد السكرتير العام على السادة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى بضرورة بذل مزيد من الجهد، ومتابعة كافة المشروعات في نطاق مسؤولياتهم، والالتزام بتنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية، مع الاهتمام بأعمال النظافة، والتواجد الميداني المستمر، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.