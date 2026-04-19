الجيش التايواني يجري تدريبا بالذخيرة الحية في قاعدة تدريب مشتركة

أجرى اللواء 234 للأسلحة المشتركة التابع للجيش التايواني تدريبا دفاعيا، صباح اليوم الأحد، في قاعدة تدريب مشتركة في مدينة بينجتونج، في إطار تدريب تقييمي يستمر عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء العسكرية التايوانية أن الجنود أجروا استعدادات قتالية، فجر اليوم الأحد، بما في ذلك تحميل أسلحة وتفتيش مركبات. وبدأت القوات التدريب بإطلاق قذائف هاوتزر عيار 155 ملليمترا وقذائف هاون عيار 120 ملليمترا، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وتم نشر دبابات طراز "سي.إم.11" ومركبات مشاة قتالية، طراز "سي.إم.33" و"سي.إم.34 مع وحدات مدفعية لإطلاق نار على قوات العدو بالمحاكاة ومنعها من التقدم.

وأطلقت طائرات مروحية طراز "إيه.إتش-1دبليو سوبر كوبرا" التابعة للواء 602 التابع لقيادة الطيران والقوات الخاصة بالجيش صواريخ عيار 2.75 بوصة ومدافع عيار 20 ملليمترا لتوفير الدعم للقوات البرية.