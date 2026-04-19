الأحد 19 أبريل 2026 11:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟

النتـائـج تصويت

الجيش التايواني يجري تدريبا بالذخيرة الحية في قاعدة تدريب مشتركة

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 11:08 ص

أجرى اللواء 234 للأسلحة المشتركة التابع للجيش التايواني تدريبا دفاعيا، صباح اليوم الأحد، في قاعدة تدريب مشتركة في مدينة بينجتونج، في إطار تدريب تقييمي يستمر عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء العسكرية التايوانية أن الجنود أجروا استعدادات قتالية، فجر اليوم الأحد، بما في ذلك تحميل أسلحة وتفتيش مركبات. وبدأت القوات التدريب بإطلاق قذائف هاوتزر عيار 155 ملليمترا وقذائف هاون عيار 120 ملليمترا، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وتم نشر دبابات طراز "سي.إم.11" ومركبات مشاة قتالية، طراز "سي.إم.33" و"سي.إم.34 مع وحدات مدفعية لإطلاق نار على قوات العدو بالمحاكاة ومنعها من التقدم.

وأطلقت طائرات مروحية طراز "إيه.إتش-1دبليو سوبر كوبرا" التابعة للواء 602 التابع لقيادة الطيران والقوات الخاصة بالجيش صواريخ عيار 2.75 بوصة ومدافع عيار 20 ملليمترا لتوفير الدعم للقوات البرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك