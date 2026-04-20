قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المحافظة، شهدت متابعة الموقف التنفيذي لعمليات تطوير مطار العريش الدولي، والذي أصبح «صرحا كبيرا»، مشيرا إلى افتتاحه في يونيو المقبل.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد» إلى تنفيذه بمواصفات دولية، ويضم صالات وصول واستقبال، وصالات انتظار مخصصة للحجاج مزودة بكل الخدمات، وصالة رئاسية، بالإضافة إلى مسجد كبيرا.

وأضاف أن ميناء العريش البحري شهد «تطورا هائلا، ليتحول من رصيف صغير كان لا يسع سوى قاربين، إلى ميناء يستقبل سفنا عملاقة لتصدير الأسمنت، ويضم صوامع لتخزين الأسمنت، مشيرا إلى الانتهاء من الرصيفين الأول والثاني وبدء العمل في الرصيف الثالث، تحت إشراف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى تفقد رئيس الوزراء منطقة «الحسينات» الواقعة على بعد 7 كيلومترات من خط الحدود الدولية، لافتا إلى إقامة عدد كبير من التجمعات التنموية والمشاريع التي تشمل «بيت و5 فدان» لكل مواطن يرغب في العمل والتواجد بشمال سيناء.

وأوضح أن البيوت مصممة بتصميم بدوي يراعي الخصوصية بأسوار وحظائر للتربية وأماكن لانتظار السيارات.

ولفت إلى أن العريش تضم 11 فندقا، إلا أن فندقا حكوميا واحدا هو الذي يصلح لاستضافة الوفود حاليا، منوها إلى أن المحافظة استقبلت 110 وفود أجنبية خلال العام الماضي، كان آخرها مساعدة وزير الخارجية الألماني.

وكشف عن استرداد قرية سياحية لأحد المستثمرين بعد توقف العمل بها لمدة 23 عاما، وضم جزء إضافي لها في مدخل العاصمة العريش على ساحل البحر، موضحا أن المشروع يضم 33 مبنى ويجري حاليا إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، ليضاف إلى قطاع الفنادق في المحافظة.



