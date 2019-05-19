الكويت وباكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الوزيران – خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، وعدد من كبار مسئولي الوزارة - مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

كما بحثا التنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، وتطورات الأحداث الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان وزير خارجية باكستان شاه محمود القرشي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت أمس، في زيارة رسمية لمدة يومين، استهلها بتسليم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من الرئيس الباكستاني، تضمنت دعوته لزيارة أسلام أباد، وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.