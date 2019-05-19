حزب المؤتمر اليمني: التعنت الحوثي يزيد الأوضاع سوءا

أكد القيادي في حزب المؤتمر اليمني محمد الفقيه، تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بسبب تعنت المليشيات الحوثية في تسليم الموانيء ومدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد.

وقال الفقيه ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد ـ "إنه منذ بداية الحرب تشهد البلاد أوضاعا سيئة ولكنها ازدادت سوءا عقب رفض المليشيات الحوثية تسليم الموانيء ومدينة الحديدة بشكل رسمي أو المضي قدما في اتفاق ستوكهولم".

وأشاد الفقيه بجهود الجيش اليمني في محاربة الإرهاب التي أسفرت مؤخرا عن القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على زعيم تنظيم داعش بلال الوافي المطلوب دوليا ضمن قائمة الإرهاب في مدينة تعز اليمنية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في القضاء على كافة عناصر التنظيم الإرهابي في البلاد.

وتزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن تدهورا مع استمرار انعدام الوقود بشكل شبه كلي في العاصمة صنعاء وبقية مدن البلاد باستثناء مادة الغاز المنزلي التي تعمل بها بعض محركات السيارات.