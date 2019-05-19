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العراق: اعتقال «أمير كتيبة الهاونات» في «داعش» بنينوى

أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 مايو 2019 - 4:11 م | آخر تحديث : الأحد 19 مايو 2019 - 4:11 م

ألقت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى بـ"أمير كتيبة الهاونات" لدى تنظيم داعش الإرهابي في سهل نينوى، والملقب بـ"جهاد الأنصاري".

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن فوج تابع لقيادة شرطة نينوى، ألقى القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري، والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى"، موضحة أن عملية القبض على هذا المجرم تمت في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مبينة أنها جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة.


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