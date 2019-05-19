قائد سابق للناتو: الولايات المتحدة في وضع خطير مع إيران

أكد القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" جيمس ستافريديس أن "الولايات المتحدة في وضع خطير مع إيران في ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين".

وقال ستافريديس الذي شغل منصب القائد الأعلى للناتو في الفترة من 2009 إلى 2013 -في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- "إننا في وضع خطير في الوقت الراهن بسبب تصعيد التوترات على كلا الجانبين والذي بدأته إيران بالتأكيد" منتقدا التصرفات الإيرانية التي وصفها بالسيئة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف ستافريديس "لقد قابل التصعيد الإيراني الآن، تصعيد الولايات المتحدة، نأمل أن يرى الإيرانيون استعراض القوة هذا ويتراجعون"، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستتراجع لأنها لا تستطيع تحمل خوض حرب مع واشنطن.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانات مختلطة بشأن إيران في الأيام الأخيرة، ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا يشير إلى أن إدارته تعمل على خطة لنشر 120 ألف جندي في الشرق الأوسط، لكنه قال إنه سيرسل أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وأكد عدة مرات أنه لا يريد الحرب مع إيران.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أوردت يوم الخميس الماضي بأن ترامب شعر بالإحباط إزاء بعض مستشاريه -مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو- بسبب مواقفهم المتشددة مع إيران وأراد التحدث إلى قادة إيران.