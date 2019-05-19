قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن الرئيس مون جيه-إن، سيجتمع مع الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، الخميس المقبل، في القصر الرئاسي في سول؛ خلال زيارته المرتقبة للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن يزور بوش كوريا الجنوبية؛ لحضور حفل إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الكوري السابق روه مو-هيون، والذي سيعقد في قرية بونجها بمدينة كيم هيه بمقاطعة كيونج سانج الجنوبية التي تقع على بعد 450 كم جنوب شرق سول.

يذكر أن "روه" شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية في الفترة من 2003 إلى 2008، وسبق أن أجرى محادثات قمة مع بوش، كما ورد أن بوش سيزور كوريا الجنوبية بدعوة من شركة "بونج سان" التي من المعروف أنه تربطها علاقات وثيقة مع عائلة بوش.