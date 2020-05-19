تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها، عدد من السهرات أيام عيد الفطر المبارك.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، انه بعد موسم رمضاني مميز لقنوات المتحدة والذي شهد بنجاحه المشاهدين فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر انتقال المواطنين وذلك من خلال عرض مجموعة من الافلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام ا

إجازة العيد وتختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها عدد من نجوم الأغنية في مصر، منهم؛ تامر حسني وأنغام وحميد الشاعري ومحمد فؤاد وهشام عباس، ومدحت صالح، وعلاء عبد الخالق، و حنان، مع كوكبة من الموسيقيين و ذلك من مسارح الصوت و الضوء بالاهرامات و حديقة الازهر. وأضاف صالح انه سيتم الكشف خلال ايام عن تفاصيل و مواعيد كل حفلة وعن اماكن اذاعتها علي قنوات المتحدة، مشددا على أنه يتم في كل الحفلات مراعاة الاجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، متمنيا لكل المصريين السلامة و كذلك الاستمتاع بالمنوعات و الحفلات المختلفة علي كل القنوات.