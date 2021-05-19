أبو مازن: دولة الاحتلال تمارس إرهابا منظما

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغبة فلسطين في تحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية، منوهًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إنكار المبادرة العربية وتجاوز مضمونها.

وقال أبو مازن، خلال كلمة له بجلسة البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، إن فلسطين تتمسك بنص المبادرة نصًا وروحًا وتطبيقها من الألف إلى الياء وليس العكس، موضحًا: «بمعنى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ثم بحث العلاقات مع إسرائيل وليس العكس».

ونوه إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين، وقصف متعمد للبيوت والمنشآت والبنية التحتية، وقتل الأطفال والشيوخ، دليل على إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن فلسطين لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، معربًا عن استعداده الكامل للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في إطار اللجنة الرباعية.

وتابع: «نحن طلاب سلام لا حرب، وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن نفرط في أي حقوق شعبنا أو أمتنا وبالذات في القدس المحتلة».