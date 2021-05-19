كرم جبر: تحرك مصر لدعم القضية الفلسطينية يحافظ على الأمن القومي

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مصر تحركت على جميع الأصعدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من الغارات الهمجية التي يتعرض لها على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن مصر تتحرك لصالح إنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين من ويلات الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية أبدًا، ودائمًا ما تدعم الشعب الفلسطيني في كل مواقفه، لافتًا إلى تحرك مصر خلال الفترة الأخيرة على جميع الأصعدة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني ضحية بين حماس التي تطلق الصواريخ عديمة المفعول على إسرائيل وبين إسرائيل التي تستخدم القوة الباطشة للردع، ذاكرًا أن التحرك المصري لإنقاذ الفلسطينيين أمر ضروري للارتباط التاريخي بين الشعبين.

ولفت إلى أهمية التحرك المصري بشأن القضية الفلسطينية للحفاظ على الأمن القومي المصري والذي يتم تدعيمه في حالة استقرار الوضع في غزة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة لن تذهب إلا للشعب الفلسطيني.

وتابع: «تحركات الرئيس لإغاثة غزة صرخة للمجتمع الدولي أن يتحرك، آن الأوان أن تتوقف تلك المجازر التي تتكر بصفة دورية ومعتادة»، مضيفًا أن رد الفعل الإسرائيلي في الردع مبالغ فيه.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يزايد بهذه القسوة لكي يعيد طرح نفسه على الخريطة السياسية، وليحصل على شعبية في إسرائيل، متابعًا: «آن الأوان أن يكون هناك حركة عربية منظمة تدفع المجتمع الدولي لبدء تنفيذ التعهدات الدولية بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن المنطقة لن تهدأ إلا بحل القضية الفلسطينية، معلقًا على حديث البعض وتساؤلهم حول «لماذا تقدم مصر دعما لفلسطين ولماذا لا يتم توجيهه للفقراء في مصر؟»، أنه لا ينبغي المزايدة على فقراء مصر لأن الدولة تتبنى عدة مشروعات لتحسين جودة الحياة لهم، كما أنه لابد من مناصرة أشقائنا الفلسطينيين في محنتهم.

وأشار إلى أن غزة عمق استراتيجي لمصر وأبنائها أشقاء للشعب المصري، واستقرار المنطقة لن يحدث إلا باستقرار الوضع بها، مستنكرًا حديث البعض حول مشاركة الجيش في الحرب ضد إسرائيل على الرغم من تطبيعهم معها.

