رئيس الاتحاد الإفريقي يشيد بمبادرة الرئيس الفرنسي بشأن إفريقيا

أشاد رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه القارة الإفريقية والتي دشنها خلال مؤتمر "تمويل الاقتصاديات الإفريقية" الذي عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 30 دولة إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى مديري مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.

وقال تشيسيكيدي خلال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية اليوم الثلاثاء، إن القمة التي دعا إليها الرئيس ماكرون لدعم الاقتصاديات الإفريقية تعد "فرصة عظيمة" حيث إنها تهدف إلى جمع المساعدات المالية لإنقاذ إفريقيا ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف تشيسيكيدي – الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي – أن جائحة كورونا ضربت اقتصاديات دول القارة الإفريقية التي اضطرت إلى إنفاق مواردها الضئيلة لمحاربة تلك الجائحة.

من جانبه قال رئيس توجو فور نياسينجي اليوم إن بلاده نجحت في تأمين حزمة من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن القارة الإفريقية ستواجه عجزا ماليا يقدر بنحو 290 مليار دولار بحلول عام 2023 وهو ما يهدد بتقويض جهود التنمية، منوها إلى أن النمو في القارة الإفريقية يعزز الاستقرار بالقارة الأوروبية.