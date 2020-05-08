الجيش اليمني يعلن سقوط قتلى وجرحى حوثيين في قصف للتحالف شرقي البلاد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين إثر غارات جوية شنها طيران التحالف العربي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له، إن طيران التحالف العربي الداعم للشرعية، شن غارات جوية على تجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي بجهة صرواح، غربي مأرب.

وأسفرت الغارات حسب ما أفاد البيان، عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، فضلا عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لهم.

في السياق ذاته، قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران العدوان"التحالف"، شن سبع غارات جوية على مواقع متفرقة بمديرية صرواح، دون الإشارة إلى سقوط خسائر بشرية ومادية.

وتخضع معظم أجزاء مديرية صرواح لسيطرة الحوثيين، فيما تشهد عدة جبهات بمأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين منذ أكثر من شهرين في محاولة من الأخيرين السيطرة على هذه المحافظة الاستراتيجية.