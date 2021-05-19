روسيا وأذربيجان يبحثان مهام ضمان الأمن في ناجورني كاراباخ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الوضع في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، مركزا على حل المشاكل العملية لضمان الأمن في الإقليم.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الوضع حول إقليم كاراباخ، مضيفا:"أن الرئيسين الروسي والأذربيجاني ركزا خلال المحادثة الهاتفية على حل المهام العملية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يتفق مع نص وروح الاتفاقيات الصادرة في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021 بشأن وقف إطلاق النار وحفظ السلام".

وتابع البيان: "أن الرئيسين تناولا أيضا الحادث الأخير على الحدود الأذربيجانية- الأرمينية، حيث أعرب الطرفان عن عزمهما على تسوية المشاكل بين باكو ويريفان بالوسائل السياسية الدبلوماسية".