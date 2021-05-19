ضبط وتحرير 1172 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ اليوم، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١١٧٢ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة ، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة ، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير ، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، السرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات المختلفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٤ مركبات توكتوك و٣ دراجات بخارية دون لوحات معدنية.