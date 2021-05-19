كندا: إعطاء 19 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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أعطت السلطات الصحية في كندا 19 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستحد حتى الآن، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 365208 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم في كندا منذ حوالي 21 أسبوعًا في البلاد.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.35 مليون، وتم تسجيل 24999 حالة وفاة، وذلك بعد مرور عام و 16 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.