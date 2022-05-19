روسيا تتوقع انخفاض إنتاج الغاز والنفط العام الجاري

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توقعت الحكومة الروسية أنخفاض انتاجها من النفط والغاز في عام 2022 بسبب العقوبات الغربية.

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية إن انتاج النفط ومكثفاته قد ينخفض بنحو 9 في المئة إلى 475.3 مليون طن، مقارنة بـ524 مليون طن في عام 2021.

ومن المتوقع أن تظل صادرات النفط تقريبا عند نفس المستوى وهو 228.3 مليون طن مقارنة بـ231 مليون طن عام 2021.

ومع ذلك، فإن من المتوقع أن يكون مستوى الصادرات لعام 2022أعلى بشكل كبير عن العام الماضي.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن انتاج الغاز ومكثفاته ربما تتراجع إلى 721 مليار متر مكعب، بانخفاض من 764 مليار متر مكعب العام الماضي.

وتتوقع الوزارة أن تبلغ صادرات الغاز في عام 2022، 185مليار متر مكعب، بانخفاض من 206 مليارات متر مكعب العام الماضي، وهذه الكمية أقل من التوقعات الأخيرة للعام الحالي.