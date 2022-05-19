وحدة التضامن بجامعة حلوان تفتتح معرضها الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب

افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان، معرضها الأول "الحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب"، تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وبحضور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

ويحتوي المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة والطلاب المتطوعين بالوحدة، التي من بينها "مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة، على أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام.

واشتمل المعرض على سلع بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.

جاء هذا المعرض في إطار مساهمة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة فى عملية التمكين الاقتصادى للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة في كل المجالات.