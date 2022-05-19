المستشار الألماني يحمل روسيا المسؤولية حال حدوث أزمة غذائية نتيجة الحرب

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من خطر وقوع "أزمة غذائية خطيرة ولاسيما في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية"؛ نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال شولتس في مدينة لاهاي اليوم الخميس :" نقول بشكل واضح إن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق روسيا وحدها".

وأشار شولتس إلى أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بإغلاق طرق التجارة أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وقال إن بلاده، بوصفها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، دعت خلال اجتماع وزراء التنمية بدول المجموعة إلى تأسيس تحالف من أجل الأمن الغذائي العالمي، والتصدي لهذه الأزمة.

وأضاف أن هذا التحالف مفتوح بالنسبة لجميع الذين لا يريدون أن يقفوا موقف المتفرج حيال اضطرار أفقر الدول في العالم إلى دفع ثمن العدوان الروسي.