انتربول تصدر نشرة حمراء ضد كارلوس غصن وتطالب لبنان بتسليمه

تسلم لبنان نشرة حمراء من منظمة الشرطة الدولية، انتربول، ضد قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية منذ شهر، وفق مصدر قضائي بارز اليوم الخميس.

وقال المصدر إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلم النشرة الحمراء من انتربول، بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية لغصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت محكمة في باريس مذكرة توقيف دولية في الشهر الماضي بسبب أكثر من 16.3 مليون دولار من المدفوعات المشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يرأسه غصن وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

وتضع النشرة الحمراء القضاء اللبناني أمام امتحان، وحسب المصدر، فإن عويدات "سيحدد في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعد استدعاء غصن واستجوابه".

وتوقع المصدر القضائي "ألّا يوافق لبنان على تسليم غصن اللبناني الأصل إلى فرنسا، لأن القانون يمنع تسليم مواطنيه إلى بلد آخر، أما إذا ارتأى أن الجرائم المنسوبة إليه حقيقية ويعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته على أساسها، أمام المحاكم اللبنانية".

ولا يمكن لمنظمة انتربول إصدار أوامر اعتقال أو التحقيق أو الملاحقة، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم مواطنيها لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

ويقيم رجل الأعمال ذي الجنسيات الفرنسية، واللبنانية، والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة منذ 2018.

وفي 2020، أصدرت انتربول مذكرة لتوقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة في اليابان ومطلوب من طوكيو للمحاكمة، دون جدوى.