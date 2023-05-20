موسكو تدرج كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

ردا على لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أدرجت موسكو كبير مدعي المحكمة، كريم خان، على قائمة المطلوبين لديها.



وذكرت منصة ميدوزا المعارضة نقلا عن وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة، أنه يتم التحقيق في انتهاك خان للقوانين الجنائية الروسية.



وفتح محققون بالفعل قضية جنائية ضد خان "لاتهام شخص بريء عن عمد"، والإعداد "لاعتداء على ممثل حكومة أجنبية" لتعقيد العلاقات الدولية.



كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق كل من بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، في 17 مارس الماضي.



ويتمثل الاتهام القانونى ضدهما فى ارتكاب "جرائم حرب"، ويُتهم الاثنان بترحيل أطفال من أجزاء بأوكرانيا إلى روسيا. ويمثل الاتهام القانوني "جرائم حرب". وقالت كييف إنه تم اختطاف حوالي 19 ألفا و514 طفلا، من بينهم 4390 يتيما. وتنفي موسكو ذلك، وتتحدث عن عمليات إجلاء، بدلا من ذلك.



وبعد فترة وجيزة من توجيه الاتهامات، فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد المدعي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ فبراير عام 2022.