مدرب يد الزمالك يكشف حقيقة اعتزال أحمد الأحمر

كشف أحمد رمضان هتلر، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، حقيقة اعتزال أحمد الأحمر نجم الفريق، وذلك بعد الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

الزمالك احتفظ بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة 26-25، مساء أمس الخميس، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وقال هتلر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «أحمد الأحمر نجم استثنائي، وأسطورة لن تتكرر للزمالك وللرياضة المصرية بشكل عام، ولا صحة لما يتردد بشأن اعتزاله، فهو مستمر مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل».

وأوضح: «الزمالك لن يسقط في كرة اليد، البعض تخيل أن الفريق لن يستعيد بريقه بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي وضياع بطولتي الدوري وكأس مصر، لكن الأبيض يضم لاعبين مميزين».

وأتم: «بطولة كأس الكؤوس الإفريقية هي الأصعب في تاريخ النادي.. هذه البطولة كانت صعبة بالنسبة لي بعد خسارتنا البطولة العربية والدوري والكأس وكأس السوبر، وفقدان الثقة على مستوى الفريق».