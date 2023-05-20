 بايدن يوافق على إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16 - بوابة الشروق
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بايدن يوافق على إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 10:59 م

قال مسئول كبير بالحكومة الأمريكية على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسمح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف -16.

وذكر المسئول أنه بعد ذلك سيصدر في موعد لاحق قرار بشأن تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا.

وأضاف المسئول، أن بايدن قال لزعماء مجموعة السبع الآخرين إن الولايات المتحدة ستدعم تدريب طيارين أوكرانيين على الجيل الرابع للطائرات المقاتلة، بما في ذلك إف-16.

وقال إنه في الوقت الذي يتم فيه التدريب، سيقرر ائتلاف من الدول المشاركة في هذا الجهد، موعد تسليم الطائرات، وعددها، ومن سيقوم بتوفيرها.

وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقا للمسئول الأمريكي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة.

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