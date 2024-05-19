محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

شهد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالإسماعيلية.

وأكد المستشار مسعد عبدالمقصود، أن التوسع في افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يحقق أقصى دعم للعدالة الناجزة وتسهيل وتقريب إجراءات التقاضي من المواطن وتمكين مستشاري الدولة من تنفيذ دورهم الوطني فى الدفاع عن المال العام، مضيفا أن المباني الجديدة الجاري إنشائها مقامة على أحدث النظم المعمارية ووسائل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل ودعمه التوسع في إنشاء المقار والفروع بالمحافظات لتحقيق العدالة الناجزة وتقريب العدالة من المواطن، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة لهيئة قضايا الدولة داخل مصر وخارجها وحسم القضايا أمام ساحات القضاء بالتعاون بين الهيئات القضائية.

فيما أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال والحق العام، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليا وخارجيا، مشيدًا بدور القضاء المصري الشامخ في خدمة شعب مصر ومكافحة الفساد الإداري بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات؛ من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.

شهد وضع حجر الأساس المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين سامي محمدي، عبدالرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة، والبدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء، عبدالعال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، محمد حسن الأمين العام، فوزي أبو شادي الأمين العام المساعد، أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية.