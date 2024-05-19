إصابة رجل بجروح خطيرة في حادث قطار بجنوب غربي ألمانيا

صدم قطار رجل ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في محطة محلية بجنوب غربي ألمانيا، وفقا لما أعلنته الشرطة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الرجل /41 عاما/ كان في منطقة مسار القطار على السكك الحديدية في محطة قطارات أوبرفيزل، على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الغرب من فرانكفورت، يوم السبت لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وورد أن سائق القطار شرع في استخدام فرملة الطوارئ عندما رأى الرجل على مسار القطار ولكنه لم يستطع تجنب الاصطدام.

وتسبب الاصطدام في إلقاء الرجل على الرصيف وهو مصاب بجروح خطيرة قبل أن يجرى نقله إلى إحدى المستشفيات.

ولم يصب سائق القطار ولا أي من الركاب البالغ عددهم 60 بأي جروح.

وتم اغلاق خط السكك الحديدية جزئيا لمدة ساعتين تقريبا. وتحقق الشرطة الأن في ملابسات الحادث.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن الرجل تم دفعه من على الرصيف ليسقط على مسار القطار.