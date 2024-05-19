الهلال الأحمر الإيراني: فرق البحث اقتربت من موقع الحادث وليس المروحية

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قالت رئيسة مديرية الهلال الأحمر الإيراني راضية عليشوندي، إن المديرية شكلت غرفة عمليات لإدارة الأزمة، منذ الساعات الأولى لحادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوهت في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر» عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن فرق البحث اقتربت من موقع الحادث وليس المروحية.

ونفت الأخبار المتداولة بشأن اختفاء الفريق العملياتي للهلال الأحمر الإيراني.

وقبل قليل، أفادت وكالة «مهر» للأنباء، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، بأن 64 فريقًا يبحثون عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى اقتراب 4 منها من موقع الحادث.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «تسنيم» إن فرق الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ ومتسلقي الجبال والمجموعات الشعبية ستصل إلى الإحداثيات المحتملة لحادث مروحية الرئيس خلال أقل من نصف ساعة.

ونوهت أن فرق الإنقاذ تذبل كل جهودها للوصول إلى المكان بسرعة، لأن الأجواء شديدة البرودة خلال الساعتين المقبلتين، ستعوق قدرة فرق الإنقاذ على التقدم.

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.