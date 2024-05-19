رئيس الهلال الأحمر الإيراني: هناك فريق أصبح قريبا جدا من الموقع المحتمل لهبوط مروحية الرئيس

قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، إن هناك فريقًا أصبح قريبا جدا من الموقع المحتمل لهبوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأعلن رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند، زيادة أعداد فرق الإنقاذ والإغاثة العملياتية الموجودة في موقع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أن هناك 40 فريقًا يبحثون عن مروحية الرئيس الإيراني.

ونفى إمكانية مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة، مضيفًا: «الظروف الجوية غير مناسبة للغاية والمنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ولكن يتم بذل كل الجهود للوصول إلى المروحية».

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.