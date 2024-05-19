أحمد رضوان: إصابة معلول قد تعجل بنهايته مع الأهلي

أعرب أحمد رضوان ،لاعب الأهلي السابق، عن أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المخضرم علي معلول، خلال لقاء الأهلي والترجي الذي أقيم مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال أحمد رضوان، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إصابة علي معلول مؤثرة للغاية، خاصة وأن اللاعب مفتاح لعب للنادي الأهلي وغيابه سيؤثر في مباراة العودة".

أضاف:" نزول أفشة ورضا سليم ساهم في قوة الأهلي الهجومية ، ومن السهل الفوز على الترجي في مباراة العودة بشرط عدم استقبال هدف".

تابع:" كريم فؤاد الأنسب لتعويض علي معلول في مواجهة الإياب ضد الترجي، وأتمنى أن يشارك أفشة أساسيا مع إمام ومروان في لقاء الإياب ضد الترجي".

وشدد:" الإصابة قد تعجل بنهاية مسيرة أحد أعظم المحترفين في تاريخ الأهلي، وغياب علي معلول مؤثر في النواحي الهجومية وليس الدفاعية".