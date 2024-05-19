زيلينسكي: الهجوم الأخير للقوات الروسية على شمال شرق أوكرانيا لم يحقق أهدافه

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن الهجوم الأخير للقوات الروسية على شمال شرق أوكرانيا، لم يحقق أهدافه.

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، قال زيلينسكي اليوم الأحد: "في الواقع، لم يحقق المحتل هدفه المتمثل في تشتيت قواتنا وبالتالي إضعاف أوكرانيا على جبهة واسعة من خاركيف إلى منطقة دونيتسك".

ووفقًا لما أعلنته القيادة العسكرية الأوكرانية، فإن الهجوم الروسي في منطقة خاركيف توقف بعد استيلاء القوات الروسية على بعض الأراضي في البداية، كما أعلنت القيادة أيضا عن صد هجمات عنيفة للقوات الروسية جنوبا في تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك.

ومع ذلك، كانت خاركيف وغيرها من الأماكن الأوكرانية لا تزال تحت القصف الروسي.

وقال زيلينسكي إن "القصف الروسي الوحشي والهجمات اليومية بالصواريخ والقنابل الانزلاقية لا تزال مستمرة".

ولم يتمكن الجيش الأوكراني حتى الآن من إيجاد وسائل لصد القنابل الانزلاقية التي تُلقى من مسافة بعيدة بواسطة الطائرات الحربية الروسية وتُوجه عن بُعد نحو أهدافها فى ظل وجود أنظمة الرادار .