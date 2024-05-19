القائد العام للحرس الثوري الإيراني يتوجه إلى موقع تحطم مروحية رئيسي

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توجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ومجموعة من قادة الحرس، مساء اليوم الأحد، إلى مكان حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي؛ للتحقيق في الحادث وتسريع عملية البحث.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بعقد اجتماع للجنة الطوارئ في مدينة ورزقان، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقبل قليل، أعلن القائد العسكري للجيش الإيراني بأذربيجان الشرقية، تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد تلقي إشارة أولية من المروحية وهاتف محمول.

وقال في تصريحات نشرتها وكالة «تسنيم»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الجيش تلقى إشارة من المروحية والهاتف المحمول الخاص بأحد أفراد الطاقم.

وأضاف: «نغادر الآن مع جميع القوات العسكرية إلى المنطقة المعنية، وآمل أن نقدم أخبارًا جيدة للناس».

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.