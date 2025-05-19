محافظ الإسماعيلية: توريد ما يقرب من 36 ألف طن قمح

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أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، توريد ٣٥ ألفا و٩٩٧ طنا و٥٤٢ كيلو من القمح لهذا الموسم من إجمالى الكمية المستهدف توريدها هذا العام وقدرها ٤٠ ألفا و٥٩٤ طنا لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة والتى تبلغ ٣٣ ألفا ٨٢٩ فدانا.

وأكد جلال ضرورة استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح وتشجيعهم على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أية كميات من القمح تضبط خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه جلال رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية التوريد.

من جهتها أعلنت شيماء عمر مدير عام التموين بالإسماعيلية، توريد ٦٠١ طن و٩١٣ كيلو من القمح أمس لصوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وأشارت مدير التموين إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجهها.