وزير خارجية الأردن: العالم يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية لإنهاء الجوع في غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن «الجوع واقع لا إنساني في غزة»، مشيرًا إلى أن «العالم يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروعة».

ونوه في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الاثنين، أن تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة على العالم التحرك لوقفها فورا، مضيفًا: «يجب أن يكون إنقاذهم من الموت جوعًا وجفافًا ونقصًا في الرعاية الطبية أولويةً يتجند لها المجتمع الدولي بأسره».

وشدد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإيصال المساعدات فورًا، وسماح إسرائيل لمنظمات الأمم المتحدة بتوزيعها، مؤكدًا ضرورة إبرام صفقة تبادل، وإنهاء العدوان فورًا.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.