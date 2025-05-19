نقابة الشرطة الألمانية: رقابة الحدود المشددة لا يمكن أن تستمر طويلا

حذرت نقابة الشرطة الألمانية من أن عمليات التفتيش المكثفة على الحدود الألمانية ورفض طالبي اللجوء لا يمكن أن تستمر لفترة أطول، مشيرة إلى أن الأمر يفوق طاقة عدد العاملين في الشرطة.

وقال رئيس نقابة الشرطة، أندرياس روسكوبف، في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية نشرت اليوم الاثنين إن هذه الإجراءات لم تكن قابلة للتنفيذ إلا بعد تعديل جداول المناوبات وتعليق دورات تدريبية .

وتابع:”لا يمكن للشرطة الاستمرار في عمليات التفتيش المكثفة هذه إلا لبضعة أسابيع أخرى“، مضيفا أنه تم نشر أكثر من ألف شرطي من شرطة مكافحة الشغب في المناطق الحدودية لعدة أيام.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، أمر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بتشديد عمليات التفتيش على حدود البلاد، مما يسمح للمسؤولين بإعادة المهاجرين حتى لو تقدموا بطلبات لجوء. ووفقا لدوبريندت، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم بمقدار النصف تقريبا منذ تشديد الرقابة.

وأضاف روسكوبف أن النقابة تدعم جهود الحكومة للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال عمليات التفتيش على الحدود من قبل الشرطة الاتحادية.