اختيار جامعة سوهاج لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن اختيار الجامعة لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس، وذلك وفقًا لقائمة الجامعات المصرية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات اليوم خلال اجتماعات مجموعة البريكس الخاصة بالتعليم، مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يبذله من مجهودات في سبيل النهوض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي لبناء مستقبل أفضل، أكثر تقدمًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة.

وثمّن النعماني اختيار الجامعة عضوًا بجامعة البريكس، مؤكدًا أن هذا الاختيار يبرهن على أن جامعة سوهاج تسير بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق الريادة في البحث العلمي، وتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية متميزة بجنوب الصعيد تدعم الابتكار والإبداع على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن جامعة البريكس ستكون منصة معرفية ومنارة للإبداع والتواصل، وستسهم في تعزيز مشاريع البحوث المشتركة والتفاهم الثقافي، وإعداد الشباب للعالم المعولم، كما ستفتح آفاقًا جديدة للتنقل الأكاديمي والتعاون البحثي والتبادل المهني، من خلال تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية مشتركة، وتعزيز التعاون بين الباحثين والأساتذة في الجامعات والمؤسسات البحثية، إلى جانب تطوير برامج دراسية مشتركة بين الجامعات في دول البريكس.

وجدير بالذكر أن اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس تضم 20 جامعة مصرية، وهي: سوهاج، عين شمس، القاهرة، حلوان، كفر الشيخ، بني سويف، المنصورة، الزقازيق، جنوب الوادي، قناة السويس، أسيوط، الإسكندرية، بورسعيد، مدينة السادات، أسوان، دمياط، الأقصر، الوادي الجديد، بنها، والمنوفية.