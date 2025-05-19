 بولندا تجرى جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بولندا تجرى جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 1:54 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 1:54 م

يخوض عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكى، جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية أمام منافسه المحافظ كارول نوروكي، بعدما فصلت أقل من نقطتين مئويتين بين المرشحين في الجولة الأولى التي أجريت أمس الأحد.

وحصل ترزاسكوفسكي على 36ر31%من الأصوات، وفقا للنتائج النهائية الرسمية، في حين حصل نوروكي على 54ر29%.

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في الأول من يونيو المقبل.

وينتمى ترزاسكوفسكي لحزب الائتلاف المدني الذي ينتمى له رئيس الوزراء دونالد توسك، وسيمنح فوزه توسك القوة لتطبيق أجندته الإصلاحية.

ويدعم حزب القانون والعدالة اليميني المعارض، الذي ينتمى له الرئيس الحالي أندريه دودا المرشح نوروكي.

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