من المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمرا دبلوماسيا في باريس في يونيو المقبل، والذي سيتناول قضية حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستضيف المؤتمر مستشار ماكرون لشئون الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عوفر برونشتاين.

وبحسب تعريف المؤتمر، فإنه يهدف إلى تحقيق اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وكذلك الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، معرباً عن أمله بمناقشة الأمر قريباً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر ماكرون خلال حضوره اجتماعاً للزعماء الأوروبيين في ألبانيا، يوم الجمعة، أن "الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل"، مضيفاً: "نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع".

وذكر أن الأولوية هي للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، وقال: "ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضاً مع الرئيس ترامب".



