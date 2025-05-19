إصابة مواطن لبناني في إطلاق نار إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوبي البلاد

أصيب مواطن لبناني في بلدة كفركلا، بجنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الاثنين، إثر إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه.

وأصيب الرجل في كتفه، ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، "إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح بسبب إطلاق العدو الإسرائيلي النار عليه".

وألقت مُسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة بجنوب لبنان، ما أدى إلى تضرر السيارة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في27 نوفمبر، ولا تزال إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.