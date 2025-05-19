الرئيس اللبناني: يجب وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن قيام نظام المصلحة العربية المشتركة يحتاج إلى استقرار المنطقة، مشددًا على أن الاستقرار الثابت لا يقوم إلا على سلام دائم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن «السلام الدائم، لا يبنى إلا على العدالة التي تقتضي إعطاء كل الحقوق لكل أصحابها»، مستشهدًا بما أقرته الدول العربية في مبادرة بيروت للسلام سنة 2002.

وتطلع إلى تجسيد هذا السلام في أقرب وقت ممكن، بقيام دولة فلسطين المستقلة، ومكافحة التطرف والإرهاب والفقر والجوع وأفكار الإلغاء وأهواء الإقصاء، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وأكمل: «لا مصلحة لأي لبناني، ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا، في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل، سلام يبدأ بالنسبة إلينا، بتأكيد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701، للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه».

وشدد على أهمية دور القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل»، وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل، والعودة إلى أحكام اتفاقية الهدنة للعام 1949، بما يضمن عودة الاستقرار والأمن إلى الجنوب اللبناني والمنطقة كلها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية في 26 نوفمبر الماضي، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، حتى الحدود الدولية المعترف بها والمرسمة دوليا، وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة.