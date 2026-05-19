 كل تذكرة حكاية.. معرض فوتوغرافي يوثق ذكريات ترام الإسكندرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

كل تذكرة حكاية.. معرض فوتوغرافي يوثق ذكريات ترام الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 10:42 ص

نظم متحف الإسكندرية القومي معرضا فوتوغرافيا بعنوان «حكايات الناس وذكرياتهم في الترام.. كل تذكرة حكاية هي دي الفكرة»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، بالإشتراك مع نادي عدسة الفوتوغرافي، بمشاركة 22 فنانا فوتوغرافيا، افتتحه شيوي مين قنصل عام الصين بالإسكندرية، والمهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين، وتحت إشراف يسرا إمام مسئول قسم المعارض المؤقتة بالمتحف.

يأتي المعرض كرحلة عبر الذاكرة السكندرية، يستعيد خلالها الزائر تاريخ ترام الإسكندرية باعتباره أحد أبرز رموز المدينة وأكثرها ارتباطًا بالحياة اليومية لأبنائها، حيث لم يكن الترام مجرد وسيلة مواصلات، بل شاهدا على التحولات الاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدينة عبر عقود طويلة.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفوتوغرافية التي توثق تاريخ ترام الإسكندرية ومحطاته وارتباطه بوجدان السكندريين، في محاولة لإحياء الذكريات المرتبطة بهذه الوسيلة العريقة التي صاحبت أجيالا متعاقبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك