نظم متحف الإسكندرية القومي معرضا فوتوغرافيا بعنوان «حكايات الناس وذكرياتهم في الترام.. كل تذكرة حكاية هي دي الفكرة»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، بالإشتراك مع نادي عدسة الفوتوغرافي، بمشاركة 22 فنانا فوتوغرافيا، افتتحه شيوي مين قنصل عام الصين بالإسكندرية، والمهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين، وتحت إشراف يسرا إمام مسئول قسم المعارض المؤقتة بالمتحف.

يأتي المعرض كرحلة عبر الذاكرة السكندرية، يستعيد خلالها الزائر تاريخ ترام الإسكندرية باعتباره أحد أبرز رموز المدينة وأكثرها ارتباطًا بالحياة اليومية لأبنائها، حيث لم يكن الترام مجرد وسيلة مواصلات، بل شاهدا على التحولات الاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدينة عبر عقود طويلة.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفوتوغرافية التي توثق تاريخ ترام الإسكندرية ومحطاته وارتباطه بوجدان السكندريين، في محاولة لإحياء الذكريات المرتبطة بهذه الوسيلة العريقة التي صاحبت أجيالا متعاقبة.