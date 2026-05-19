مجمع اللغة العربية يعلن الفائزين بجوائز الأدب وإحياء التراث لعام 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الفائزين بجوائزه السنوية لهذا العام، وذلك في احتفالية خاصة تضمنت برنامج ثقافي، بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين.

وشهدت الاحتفالية مشاركة شعرية لكل من الدكتور حسن الشافعي، والمهندس إيهاب البشبيشي، والدكتور إيهاب عبد السلام، حيث قدموا مجموعة من القصائد التي تنوعت موضوعاتها بين القضايا الفكرية والإنسانية والإبداعية.



وفي ختام الفعاليات، كرم المجمع الفائزين بجوائزه لهذا العام، إذ فاز الأستاذ الدكتور عبد الرازق حويزي بجائزة المجمع في إحياء التراث، عن تحقيقه لكتاب «المنتخب من كتاب سلوة المستهام».

كما فازت هبة محمد عبد الصمد إبراهيم بجائزة المجمع في الأدب عن مسرحية «قهوة وسط البلد»، مناصفة مع الكاتب محمد عبد العزيز عطية إبراهيم بالجائزة نفسها مناصفة عن مسرحية «سيف الملك».

وتأتي الجوائز في إطار دعم مجمع اللغة العربية للإنتاج الأدبي والدراسات التراثية، وتشجيع الباحثين والمبدعين على تقديم أعمال تسهم في إثراء الحركة الثقافية والحفاظ على التراث العربي.